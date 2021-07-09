Посовещавшиеся с Голиковой власти Кубани вводят новые условия отдыха с 1 августа
Власти Краснодарского края посовещались с вице-премьером Татьяной Голиковой и решили: с 1 августа можно приехать на курорт с отрицательным тестом на COVID-19 с одним условием. О нововведении сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
От обязательной вакцинации регион не отказался, однако теперь разрешено привиться в течение трех дней после приезда.
Глава края пообещал обеспечить вакциной всех. Регион запросил дополнительно 300 тысяч доз, сообщает «Интерфакс».
С 1 августа при заселении в отель на краснодарских курортах собирались принимать приезжих только с сертификатом или справкой о болезни. Тесты не брали во внимание.
Новые ужесточения объясняли ухудшением ситуации с коронавирусом. Этому способствовали переполненные курорты юга на фоне закрытой Турции.