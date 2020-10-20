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Власти оценили возможность введения тотального карантина в России
20 октября, 2020 09:58
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фото: Pixabay
Одним из главных вопросов в условиях пандемии остается возможность введения карантина. Специалисты сейчас говорят об отсутствии необходимости локдауна для всей страны.
В России не будет повторно вводиться карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников. По мнению специалистов, ситуация в стране управляема, и масштабных ограничений вводить не нужно.
Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.
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