Власти оценили возможность введения тотального карантина в России

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Одним из главных вопросов в условиях пандемии остается возможность введения карантина. Специалисты сейчас говорят об отсутствии необходимости локдауна для всей страны.

В России не будет повторно вводиться карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральных чиновников. По мнению специалистов, ситуация в стране управляема, и масштабных ограничений вводить не нужно.

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.