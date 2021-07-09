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Власти оценили долю повторно заразившихся коронавирусом
9 июля, 2021 02:03
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pixabay.com
В России повторно заразились COVID-19 не более 1%.
Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в отдельных случаях число заразившихся повторно единичны.
После вакцкинации от коронавируса заболели около 0,7%, отметила Попова, сообщает РБК.
Ранее в России рассказали о вероятности заразиться коронавирусом после вакцинации. Прививка не стопроцентная защита от COVID-19.
Ранее по теме: Стала известна вероятность заражения COVID-19 от вакцины
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