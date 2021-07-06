Стала известна вероятность заражения COVID-19 от вакцины
Вероятность заражения коронавирусом от вакцины против заболевания близка к нулю. По словам главы Российского Красного Креста Павла Савчука, препарат абсолютно безопасен, однако прививка не равно стопроцентная защита от COVID-19, поскольку иммунитет окончательно еще не сформирован.
«Заразиться от самой вакцины нельзя, так как она не содержит полного вируса, полного генетического материала вируса, коронавирусной инфекции», – пояснил Савчук, добавив, что в лекарственном средстве содержится лишь крохотная часть коронавируса, которая и приводит к стимулированию выработки иммунитета, передает РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице крупнейший в Европе пункт вакцинации от коронавируса. Он будет принимать до шести тысяч человек в сутки.