Сергей Собянин открыл в Москве крупнейший в Европе пункт вакцинации от COVID
Власти Москвы поставили перед собой задачу привить от коронавируса всех местных жителей. Сегодня, 5 июля, стало известно об открытии мэром города Сергеем Собяниным одного из крупнейших пунктов вакцинации против COVID-19 в РФ и в Европе.
Известно, что он развернется на площадке Гостиного двора в столице. По планам, здесь специалисты смогут делать прививки шести тысячам человек в сутки. Но это не предел. Если возникнет необходимость, увеличится время работы пункта вакцинации, а вслед за ним и пропускная способность, подчеркнул Собянин.
В заключение он добавил, что в ГУМе больше не будут прививать посетителей от ковида из-за слишком большого потока людей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что московские власти собираются поэкспериментировать на подростках. Всему виной коронавирус.