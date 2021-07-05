Московские власти используют подростков в качестве подопытных кроликов
Власти Москвы намерены поставить эксперимент — выяснить, подходит ли вакцина от коронавируса «Спутник V» подросткам. Причём видоизменять препарат не планируют, просто введут школьникам дозу поменьше. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастия Ракова.
Известно, что в исследовании примут участие 100 человек в возрасте от 12 до 17 лет. Внимательно следить за ходом испытаний будут специалисты из Центра Гамалеи, где и был разработан «Спутник V».
Сегодня, 5 июля, уже началось медицинское обследование первых добровольцев.
«Перед введением первого и второго компонентов участников поместят в изолированный бокс на трое суток. Там их еще раз осмотрят перед вакцинацией, а после специалисты будут следить за их самочувствием», — говорится на портале мэра и правительства Москвы.
После подросткам предстоит сдать несколько анализов в больнице, а потом начать вести дневник самонаблюдения в специальном приложении. К третьей фазе исследований подключат ещё 250 человек — случится это в конце лета. После проведённых исследований будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что в России ученые хотели назвать вакцину от COVID-19 «ЧуВак», но передумали из-за серьезности происходящего.