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Власти отправят российских туристов «метеоритным» маршрутом

Артем Денисов
23 апреля, 2021 03:21
1 мин
Артем Денисов
23 апреля, 2021 03:21
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

На российской туристической карте появилось три новых направления, одно из которых - «метеоритный» маршрут.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, оно находится в Челябинске и называется «К нам прилетают даже метеориты». Среди других новых маршрутов - «Императорский маршрут» Калуги и город Оренбург.

Ломидзе отметила, что рассказ всех трех регионов был настолько увлекательным, что она сама захотела поехать по ним, сообщает «Рент ТВ».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России сообщила, что российским туристам, которые уже приобрели туры на отдых в Турции и Танзании в период с 15 апреля по конец мая, но не смогут ими воспользоваться, предложат несколько вариантов действий.

Ранее по теме:  Оставшимся без Турции и Танзании россиянам предложат другие варианты
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ТЕГИ
Туризм
АТОР
Оренбургская область
Калуга
Челябинская область
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