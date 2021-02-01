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Власти ОАЭ решили переманить иностранных ученых и врачей

Артем Денисов
1 февраля, 2021 05:10
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 05:10
2 мин
Дубай
pixabay.com

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли законодательные поправки, которые позволят ряду категориям иностранных граждан получить гражданство ОАЭ.

На это смогут в частности претендовать инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены свои требования. Все соответствующие заявления будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти.

Как отмечается, инициатива направлена на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать развитию ОАЭ.

Таким образом, Объединенные Арабские Эмираты стали первыми среди стран Персидского залива, кто запустил процесс предоставления гражданства иностранцам, сообщает РБК.

Как сообщалось, власти ОАЭ больше не будут наказывать людей за употребление спиртных напитков, попытку самоубийства и сожительство вне брака.

Сообщается, что к подобным мерам местными власти решили прибегнуть для того, чтобы в ОАЭ стали чаще приезжать туристы.

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