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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) больше не будут наказывать людей за употребление спиртных напитков, попытку самоубийства и сожительство вне брака. Соответствующие изменения в закон о личном статусе, федеральный уголовный кодекс и федеральный уголовно-процессуальный закон утвердил президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян.

Сообщается, что к подобным мерам местными власти решили прибегнуть для того, чтобы в ОАЭ стали чаще приезжать туристы. Кроме того, в стране надеются, что после данных нововведений увеличатся прямые иностранные инвестиции. Подумали, конечно, и о местных жителях. Решили упростить им жизнь.

Так, употребление и хранение алкоголя без специальной лицензии больше не будет считать уголовным преступлением. Граждане от 21 года смогут пить спиртные напитки в частном порядке или в отведенных для этого местах.

Кроме того, пары, не состоящие в браке, получили разрешение на совместное проживание. Уголовное наказание отменили и для тех, кто пытался покончить жизнь самоубийством. Ужесточили наказание за преследования и сексуальные домогательства в отношении женщин, сообщает ТАСС.