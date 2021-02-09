Власти не хотят раскрывать россиянам причины отказа в кредитах

Общество

Кабинет министров РФ не поддержал законопроект, который обязывал бы банки сообщать людям причины, из-за которых заёмщикам отказывают в выдаче кредитов. Такое предложение выдвигалось Народным хуралом (парламент) Республики Калмыкия. Профильная комиссия правительства инициативу не поддержала.

Документ предполагал, что, в случае невыдачи займа, кредитные организации должны будут выдавать письменное объяснение причин отказа. В Госдуму предложение было внесено в октябре 2020 года.

Согласно комментарию комиссии Госдумы, банки и клиенты ведут друг с другом гражданско-правовые отношения. При этом, согласно законам РФ, кредитный договор (договор займа) не относится к публичным договорам. Исходя из этого, «у кредитора отсутствует юридическая обязанность по его заключению с каждым обратившимся лицом».

«Решение о предоставлении потребительского кредита (займа) принимается кредитором с учетом индивидуальных обстоятельств, зависящих от требований, предъявляемых к заемщикам в каждом конкретном случае», - приводит комментарий комиссии Госдумы «ТАСС».

Ранее Госдума выступила за ужесточение наказания участникам митингов, которые не повинуются силовикам.