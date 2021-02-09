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Участникам митингов ужесточили наказание за неповиновение силовикам

Антон Мельников
9 февраля, 2021 18:02
1 мин
Антон Мельников
9 февраля, 2021 18:02
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Государственная дума РФ во втором - основном – чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за неподчинение указаниям силовиков на публичных акциях. Документ предусматривает увеличение административных штрафов.

За повторное неповиновение сотруднику силовых служб, согласно тексту законопроекта, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас – 5 тыс. руб.), либо административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц, которые допустят правонарушение, штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас 10-20 тыс. руб.). Размер штрафа для юридических лиц составит от 70 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас 50-100 тыс. руб.).

Также документ предлагает увеличить штрафы за неповиновение правоохранителям. Так, за однократное нарушение штраф для граждан предлагается повысить с нынешних 500 – 1000 рублей до 2000 – 4000 рублей, передаёт «ТАСС».

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