Участникам митингов ужесточили наказание за неповиновение силовикам

Политика

Государственная дума РФ во втором - основном – чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за неподчинение указаниям силовиков на публичных акциях. Документ предусматривает увеличение административных штрафов.

За повторное неповиновение сотруднику силовых служб, согласно тексту законопроекта, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас – 5 тыс. руб.), либо административный арест на срок до 30 суток. Для должностных лиц, которые допустят правонарушение, штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (сейчас 10-20 тыс. руб.). Размер штрафа для юридических лиц составит от 70 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас 50-100 тыс. руб.).

Также документ предлагает увеличить штрафы за неповиновение правоохранителям. Так, за однократное нарушение штраф для граждан предлагается повысить с нынешних 500 – 1000 рублей до 2000 – 4000 рублей, передаёт «ТАСС».