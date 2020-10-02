Власти Москвы рекомендовали переводить на удаленку половину сотрудников

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Власти Москвы рекомендовали переводить на удаленную работу 50 процентов сотрудников. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефремов.

С 5 октября организации должны отправить на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Соответствующий указ издал мэр Москвы Сергей Собянин, при этом он оценил ситуацию с коронавирусом в городе критичной.

Однако столичные власти рекомендуют переводить на удаленную работу до 50 процентов сотрудников предприятиям, которые имеют такую возможность, пишет «РИА Новости».

Как заявил Собянин ранее, если работодатели «не услышат» рекомендаций, против них будут введены меры реагирования. О каких санкциях против компаний может идти речь, мэр не сказал. При этом градоначальник отметил, что власти надеются, что «этого диалога уже будет достаточно».