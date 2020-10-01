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Московские власти начнут контролировать соблюдение компаниями требований о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, если работодатели «не услышат» рекомендаций, против них будут введены меры реагирования. О каких санкциях против компаний может идти речь, мэр не сказал. При этом градоначальник отметил, что власти надеются, что «этого диалога уже будет достаточно».

Собянин напомнил, что весной компании переводили на «удаленку» «не 30% сотрудников, а до 70% без ущерба для производства», сообщает РБК.

Как сообщалось, Собянин обязал столичные компании перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Исключение сделано для тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно.

Указ мэра предусматривает обязательный перевод на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.