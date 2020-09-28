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Мэрия Москвы предупредила армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов. Их призвали избегать таких ситуаций.

Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти следят за обстановкой в столице с целью избежать повторения июльских столкновений.

«Другие меры пока преждевременные, у нас пока нет никаких конфликтных ситуаций. Но все предупреждены, чтобы максимально избегать этих ситуаций», - сказал он «Подъему».

Ранее в Союзе армян России заявили, что в Москве возможны провокации.

Стычки между выходцами из Азербайджана и Армении уже происходили в июле после обострения ситуации на границе двух стран.