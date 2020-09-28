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Общество
Власти Москвы предупредили армянскую и азербайджанскую диаспоры насчет конфликтов
28 сентября, 2020 17:28
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News.ati.su
Мэрия Москвы предупредила армянскую и азербайджанскую диаспоры на предмет возникновения конфликтов. Их призвали избегать таких ситуаций.
Глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти следят за обстановкой в столице с целью избежать повторения июльских столкновений.
«Другие меры пока преждевременные, у нас пока нет никаких конфликтных ситуаций. Но все предупреждены, чтобы максимально избегать этих ситуаций», - сказал он «Подъему».
Ранее в Союзе армян России заявили, что в Москве возможны провокации.
Стычки между выходцами из Азербайджана и Армении уже происходили в июле после обострения ситуации на границе двух стран.
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