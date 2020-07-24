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Азербайджанцы против армян: межнациональная «война» началась в Москве

Лилия Караева
24 июля, 2020 10:34
1 мин
Азербайджанцы нападают на армян
Кадры из видео

В Москве азербайджанцы начали нападать на армян и избивать их. ОМОНом и Росгвардией оцеплены районы Марьино, Братиславская и Люблино.

Ночью группа азербайджанцев останавливала машины с армянскими номерами и избивала находившихся в них людей. Об этом сообщил соучредитель общественной организации «Правовой путь» Рубен Меликян. Он призвал организовать на местах рабочие группы адвокатов для оказания помощи потерпевшим и подать заявления о преступлениях.

Член Объединения армян России Давид Тоноян рассказал, что азербайджанцы ударили ножом его знакомого. По его словам, ОМОН и Росгвардия оцепили несколько районов Москвы и проверяют все машины - есть задержанные.

Политический деятель Арам Карапетян написал в Facebook, что азербайджанцы организовывают банды, чтобы нападать на армян. ОМОНом задержаны около 50 этнических азербайджанцев.

Ранее сообщалось, что ГИБДД начала отлов машин с армянскими номерами.

темы
Москва
азербайджанцы
банда
армяне
нападения
1 мин