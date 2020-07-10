ГИБДД начала отлов машин с иностранными номерам с акцентом на армянских

Общество

Piqsels.com

Госавтоинспекция начала активно отлавливать автомобили с номерами Армении, Казахстана, Беларуси. В базах ГИБДД их нет, а значит водителей невозможно привлечь к ответственности, если камеры установили нарушение правил дорожного движения.

Особое внимание обращено на машины с армянскими номерами - их в России больше 300 тысяч. Владельцы, как правило, россияне, которые пытались сэкономить на растаможке.

По закону, машину нужно ставить на учет в течение 10 дней после покупки, но сначала владелец должен снять авто с учета за границей. Сумма штрафа при нарушении сроков составляет 500-800 рублей. Это не оставнавливало водителей: россияне пользовались машинами, зарегистрированным на граждан ЕАЭС, и ездили по доверенности.

Армянская регистрация пользовалась спросом, так как это позволяло экономить на таможенной пошлине в 5-10 раз. До начала 2020 года страна имела льготные условия растаможки машин: при ввозе платилось 10% стоимости, тогда как в России - 48-54%.

Как пишет Нижний Новгород онлайн, нынешний «чёс» связан именно с тем, что машины с иностранными номерами не замечали камеры видеофиксации.

Ранее МВД предложило нанести на водительские удостоверения надписи на английском и французском языках.