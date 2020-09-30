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Общество
Власти Москвы отправляют учителей на «удаленку» из-за коронавируса
30 сентября, 2020 19:52
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Pixabay
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти намерены максимально переводить учителей старше 65 лет на дистанционную работу. Отмечается что эта группа находится в группе повышенного риска.
«Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу. Как раз во время каникул представилась возможность отработать формат работы на дому. После каникул мы планируем попробовать новый инструмент обучения – тьюторство», - цитирует Ракову «ТАСС».
Ранее московская полиция начала проверку масочного режима.
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