Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Власти Москвы отправляют учителей на «удаленку» из-за коронавируса

Антон Мельников
30 сентября, 2020 19:52
1 мин
d
Pixabay

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти намерены максимально переводить учителей старше 65 лет на дистанционную работу. Отмечается что эта группа находится в группе повышенного риска.

«Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет, которые находятся в группе риска, максимально уходили на дистанционную работу. Как раз во время каникул представилась возможность отработать формат работы на дому. После каникул мы планируем попробовать новый инструмент обучения – тьюторство», - цитирует Ракову «ТАСС».

Ранее московская полиция начала проверку масочного режима.

темы
Москва
коронавирус
учителя
1 мин