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Московская полиция начала проверку масочного режима

Дмитрий Байков
30 сентября, 2020 15:11
1 мин
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фото: Pixabay

Столичная полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.

С 30 сентября сотрудники полиции начали выборочно поверять соблюдение гражданами масочного режима на территории метро. Проверки проводятся выборочно. За отсутствие маски гражданину грозит штраф в 5 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также проверку масочного режима проводят в магазинах и фитнес-клубах.

Один из фитнес-клубов Москвы получит штраф в 500 тысяч рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима.

Ранее сообщалось о закрытии нескольких крупных магазинов из-за несоблюдения масочного режима.

темы
Москва
Россия
общество
метро
полиция
масочный режим
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