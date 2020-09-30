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Общество
Московская полиция начала проверку масочного режима
30 сентября, 2020 15:11
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фото: Pixabay
Столичная полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.
С 30 сентября сотрудники полиции начали выборочно поверять соблюдение гражданами масочного режима на территории метро. Проверки проводятся выборочно. За отсутствие маски гражданину грозит штраф в 5 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Также проверку масочного режима проводят в магазинах и фитнес-клубах.
Один из фитнес-клубов Москвы получит штраф в 500 тысяч рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима.
Ранее сообщалось о закрытии нескольких крупных магазинов из-за несоблюдения масочного режима.
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