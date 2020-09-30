«С.С.С.Р.» оштрафуют за нарушение масочного режима

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Один из фитнес-клубов Москвы получит штраф в 500 тысяч рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили ряд нарушений в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.» на западе Москвы. В спортивном заведении не соблюдался масочный режим, отсутствовали бактерицидные облучатели, сообщает телеграм-канал «RT».

По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении административных дел. Штраф для юрлиц за такое нарушение составляет до 500 тыс. рублей.

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, никто не хочет защитить себя лишний раз масками», масочный режим толком не соблюдается. Поэтому число заболевших коронавирусом в России за сутки может дойти до 9 тысяч, но это то не вторая волна, а продолжение первой.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.