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Власти Москвы обязали ТЦ «сдавать» себя и клиентов в случае нарушений масочного режима
20 октября, 2021 10:52
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Власти Москвы придумали новый способ выявления нарушителей масочного режима - камеры всех столичных торговых центров подключат к городской системе видеонаблюдения.
Таким образом мэрия сможет отслеживать не только граждан, не соблюдающих меры предосторожности, установленные властями, но и площадки, допускающие людей без масок. Если ТЦ не смогут пресекать подобные нарушения, их работа будет остановлена.
Известно, что всего в Москве 600 торговых центов и ранее к системе видеонаблюдения города была подключена только половина. Теперь оставшимся ТЦ тоже необходимо присоединиться к «вылавливанию» нарушителей, передает Telegram-канал «Readovka».
Ранее стало известно о намерении московских властей ввести локдаун.
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