Из проекта указа Собянина узнали о введении локдауна в Москве с закрытием ресторанов и ТЦ. Прививки не спасут
Информированные источники сообщили о планах ввести локдаун в Москве и закрыть рестораны и торговые центры. Поблажек для привитых не будет, QR-кодов тоже.
Об этом сообщил Forbes. Локдаун предстоит краткосрочный: с 30 октября по 7 ноября.
Планируется отменить массовые мероприятия. Будет закрыт доступ в салоны красоты, поликлиники, театры и кинотеатры. QR-коды при этом вводить не планируют.
Источник на ресторанном рынке заявил, что проект указа мэра города Сергея Собянина о краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники готов. Ограничения не коснутся предприятий общепита, работающих навынос, аптек, продуктовых магазинов.
Из документа следует, что локдаун введут в том случае, если число заболевших с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20.
Напомним, днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября, фактически добавив к праздничным еще три выходных. Ее поддержал глава правительства Михаил Мишустин. 20 октября свой вердикт вынесет президент России Владимир Путин. Совещание с ним назначено на 13:00.