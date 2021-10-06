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Власти Москвы не исключают появления на стройках заключенных из-за нехватки рабочих рук
6 октября, 2021 15:22
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Столичные власти не исключают — в случае острой необходимости заключенных начнут привлекать на стройки в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
По его словам, пока в столице данную возможность всерьез не рассматривают, пытаются справляться с загруженностью своими силами, но, вероятнее всего, когда-нибудь за помощью к осужденным всё-таки придется обратиться.
«В целом посмотрим по Российской Федерации как будет развиваться эта тенденция», - цитирует Загрутдинова ТАСС.
Ранее стало известно о намерении РЖД привлечь к строительству железной дороги в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке заключенных и студентов.
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