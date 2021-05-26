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Из-за нехватки рабочих рук на БАМ отправят студентов и заключенных

Артем Денисов
26 мая, 2021 00:01
2 мин
Артем Денисов
26 мая, 2021 00:01
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В рамках пилотного проекта РЖД могут привлечь до 600 заключенных к работам на железнодорожных сетях Дальнего Востока.

Для работ на Восточном полигоне требуется 9 тысяч человек, однако РЖД располагает 7 тысячами 315 из них. Всего в компании видят семь вариантов пополнения рабочей силы, среди которых есть и пробный проект со ФСИН, которая может выделить — до 600 человек.

Также рабочую силу могут пополнить сотрудники филиалов РЖД, военнослужащие железнодорожных войск, иностранные рабочие из Узбекистана и Киргизии, трудовые семестры студенческих строительных отрядов.

К июню текущего года планируется увеличить численность работников до 9 тысяч человек, к августу — до 15 тысяч.

РЖД занимается модернизацией Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Компания составила перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих двух магистралей. Стоимость проекта может составить до 760 млрд рублей, сообщает РБК.

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РЖД
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БАМ
Транссиб
Железная дорога
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