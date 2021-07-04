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Люди
Власти Москвы намерены «подкупать» пожилых до середины августа — лишь бы привились
4 июля, 2021 13:04
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Власти Москвы приняли решение продлить в городе программу «Миллион призов», которой могут воспользоваться местные жители старше 60 лет.
Известно, что получившие вакцину от коронавируса пожилые граждане получат в качестве поддержки подарочную карту или промокод номиналом одна тысяча призовых баллов. Данной опцией можно воспользоваться до 15 августа.
«Их можно потратить в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, при этом получив дополнительные скидки», — говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее сообщалось о том, что россиян стал атаковать новый вид коронавируса, вызывающий расстройства желудочно-кишечного тракта.
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