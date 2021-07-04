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Россиян атакует «желудочный ковид». Врачи рассказали о новом виде заболевания
4 июля, 2021 10:49
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Обнаруженный в октябре прошлого года опаснейший, агрессивный штамм коронавируса, получивший название «Дельта», как оказалось, проявляет себя по-особенному. Граждане, подхватившие заболевания сейчас, часто жалуются на боли в животе, рвоту и диарею. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.
По его словам, расстройство ЖКТ наблюдается почти у всех, кто заразился индийским вариантом COVID-19. И это вдобавок к кашлю, высокой температуре, слабости и неприятным ощущениям в мышцах.
«Для ковида, который сейчас напал, штамма «Дельта», характерен так называемый «желудочный синдром» или «желудочный ковид»», — добавил в свою очередь врач-иммунолог Владимир Болибок, передаёт ТАСС.
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