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Отказывающихся крестить детей россиян обозвали грешниками
4 июля, 2021 10:13
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Alexandr Romanchenko/Russian Look
Детей необходимо крестить в первые пять месяцев после рождения, в противном случае родителей, откладывающих данное событие, серьезно накажут, правда, не в этой жизни. О том, как перестать накапливать грехи, рассказал церковный публицист протоиерей Максим (Первозванский).
Он объяснил, что сейчас в России прослеживается тенденция откладывания крещение ребёнка до наступления 10-12-ти лет. Якобы таким образом его готовят к новой жизни.
«Утвердилась практика крестить детей в младенчестве, чтобы не оставлять их без участия в таинствах, без дальнейшего причащения, без возможности молиться за них в литургии», — цитирует позицию священника РИА Новости.
Ранее в РПЦ заявили о ненависти к «воцерковленным».
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Детей нужно крестить в младенчестве или каждый самостоятельно должен выбрать себе при необходимости религию?
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