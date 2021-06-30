В РПЦ ненавидят «воцерковленных»
Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда признался, что его страшно раздражает популярное у христиан слово «воцерковленный». По его мнению, лучше его вообще не употреблять в отношении кого бы то ни было, поскольку включение в религиозные обряды и вообще понимание вероучения не могут быть зафиксированы на каком-то одном уровне.
«Я ненавижу слово «воцерковленный». Люди опытные, сотни лет назад жившие, говорили, что человек может измениться в любой момент и в разную сторону, и совершенно не обязательно в лучшую», — цитирует Легойду РИА Новости.
Он также добавил, что лет 15 назад придерживался мнения, что полное воцерковление наступает лишь в момент отпевания.
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