Власти Крыма вовсю готовятся к курортному сезону на фоне событий на Украине
Никакая спецоперация на Украине не помешает властям готовиться к курортному сезону в Крыму. О том, что регион в скором времени заполнится путешественниками, заявил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.
По его словам, в настоящее время отели уже переполнены - уровень бронирования на предстоящие мартовские праздники доходит до 70 процентов. Глава ведомства убежден, что ажиотаж связан с акциями, которые предлагают представители различных объектов размещения. Например, ряд гостиниц снизил цену на проживание от 20 до 50 процентов.
«Сейчас на повестке дня у правительства благоустройство пляжей полуострова», - цитирует Волченко RT.
Ранее Росавиация порекомендовала застрявшим за границей из-за ситуации на Украине гражданам РФ не ждать помощи от властей и самостоятельно искать пути до дома.