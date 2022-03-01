Росавиация посоветовала застрявшим за рубежом россиянам не ждать гуманитарных рейсов
Российским путешественникам, застрявшим за рубежом из-за того, что ряд стран закрыли для РФ небо после начала спецоперации на Украине, предложили самим искать способы возвращения домой. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время власти прорабатывают вопрос организации специальных гуманитарных рейсов для соотечественников, которые не могут вернуться на родину самостоятельно. Однако эта процедура может затянуться, поэтому россиянам следует не сидеть сложа руки и предпринимать попытки в этом направлении.
Например, воспользоваться коммерческими рейсами зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, а оттуда уже добираться до дома. Либо же воспользоваться смешанным транспортным сообщением, говорится в сообщении Росавиации.
Ранее зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил ряду ведомств заняться возвращением свыше 27 тысяч граждан РФ на родину.