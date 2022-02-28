Вице-премьер поручил вывезти всех россиян из-за рубежа и вернуть на родину
Зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко поручил ряду ведомств заняться вывозом граждан РФ из-за рубежа. В настоящее время на фоне введения санкций против нашей страны домой не могут попасть свыше 27 тысяч россиян.
Их возвращением займётся Ростуризм, Министерство транспорта и Министерство иностранных дел РФ. Согласно плану, путешественники должны вернуться в Россию по гуманитарным каналам. Так, например, граждане РФ, застрявшие сейчас в Евросоюзе, вероятнее всего, будут доставлены домой транзитными рейсами через Турцию, ОАЭ, Египет.
Напомним, накануне ЕС полностью закрыл небо для России из-за ситуации вокруг Украины.
Кроме того, по требованию Чернышенко туроператоры ещё не скоро начнут предлагать россиянам туры в государства, ограничившие транспортное сообщение с РФ, передаёт телеканал «360».
Ранее сообщалось, почему Грузия не стала вводить ограничения против РФ.