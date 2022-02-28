Что или кто останавливает Грузию ввести санкции против России? Ответ премьер-министра
Стало известно, почему Грузия отказывается вводить санкции против России, учитывая обстановку на Украине, и реакцию Запада на происходящее. По словам премьер-министра государства Ираклия Гарибашвили, если Грузия присоединиться к ограничениям, в первую очередь, пострадает местное население.
Речь идёт о виноделах, экспортерах, фермерах, которые максимально вовлечены в отношения с Россией. Санкции нанесут вред национальным интересам Грузии, поэтому принимать соответствующее импульсивное решение незачем, убеждён политик, передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что несмотря на очевидное волнение за украинцев, власти Грузии в первую очередь будут думать о собственных гражданах.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выкатил требование европейским лидерам и обозначил сроки.