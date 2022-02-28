Рамзан Кадыров пригрозил жестко отомстить Западу — «извинения» принимаются до «31 февраля»
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен отомстить Западу за введение санкций против России. Перед тем, как принимать жесткие решения, он обратился с «предупреждающим» заявлением к европейским лидерам. У них есть возможность всё исправить.
По его словам, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евродипломатии Жозеп Боррель соответственно должны немедленно «поправить» свои изречения и снять ограничения против России, в противном случае они вынудят Кадырова ввести зеркальные санкции.
Так, например, если ситуация в ближайшее время не изменится, лидер российского региона закроет небо Чечни для полётов джетов вышеупомянутых лиц, заморозит рублевые активы Джонсона в финансовых учреждениях республики и даже признает, что никакого английского чая на самом деле не существует, а «левые» взгляды являются пережитком средневековья.
У европейских лидеров есть шанс не попасть под горячую руку Кадырова, для этого необходимо отменить санкции, введённые против России, до 31 февраля. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее глава Чечни в свойственной ему манере потребовал от лидера Украины Владимира Зеленского извинений.