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Политика
Рамзан Кадыров обратился к Владимира Зеленского со зловещим обращением
25 февраля, 2022 15:14
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Фото скриншот из видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений.
Кадыров дал «совет пока ещё действующему президенту Зеленскому».
Выступая в Грозном, перед отправкой на Украину тысяч чеченский военных Кадыров призвал украинского лидера позвонить Путину и принести свои извинения, сообщает телеграм-канал Shot.
Ранее уже появлялись сообщения о том, что в лесах под Киевом были замечены, предположительно, бойцы кадыровского спецбатальона.
Информация пока официального подтверждения не имеет. Однако глава Чечни неоднократно заявлял, что он «пехотинец Путина».
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