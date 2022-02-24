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Политика
В лесах под Киевом замечены бойцы кадыровского спецбатальона, но это не точно
24 февраля, 2022 21:59
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Kadyrov_95/Telegram/Global Look press
В лесах под Киевом были замечены, предположительно, бойцы кадыровского спецбатальона.
Информация пока официального подтверждения не имеет. Однако глава Чечни неоднократно заявлял, что он «пехотинец Путина».
О том, что в лесах под Киевом якобы были замечены бойцы кадыровского спецбатальона сообщают подписчики телеграм-канала Mash.
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