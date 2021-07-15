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Власти хотят «забрать» детей у лечащих ковидных пациентов врачей
15 июля, 2021 10:41
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил поддержать семьи, оказавшиеся в зонах ЧС, а также медиков, работающих с ковидными больными.
По его мнению, детей врачей и также тех, кто оказался в затруднительном положении, необходимо отправить в оздоровительные лагеря. Если задумка реализуется, на отдых в Краснодарский и Приморский края, а также в Крым отправятся 11 тысяч несовершеннолетних.
«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения», — цитирует политика Telegram-канал «Единая Россия. Официально».
Ранее в МИД РФ рассказали о нарушении законов, прописанных в Конституции.
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