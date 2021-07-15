Из 161 статьи Конституции нарушаются 125. Мария Захарова «поздравила» граждан
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своей манере «поздравила» украинцев с 25-летием Конституции, подчеркнув основное ее отличие от конституций других стран — «многострадальность».
Она отметила, что основной закон республики видоизменялся шесть раз с 2000-го года — «переписывался под правящие бригады». Захарова, со ссылкой на украинских политологов и юристов, обратила внимание на то, что из 161 статьи Конституции Украины системно и последовательно нарушаются 125, то есть 78%.
«Хочется в очередной раз омолодившейся Конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у неё уже есть, а также не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики», — написала официальный представитель ведомства в своём Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что русский язык не является собственностью России и призвал больше не поднимать этот вопрос в республике.