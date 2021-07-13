Владимир Зеленский выступил за независимость русского языка
Президент Украины Владимир Зеленский решил «спустить с небес на землю» тех, кто утверждает, что русский язык принадлежит России. Лидер республики убежден, что РФ не имеет права считать его своей собственностью.
Кроме того, Зеленский обвинил Россию в распространении слухов, касаемо использования русского языка на Украине. Якобы за изъяснения не на украинском людей начнут штрафовать. Он пояснил, что это неправда, но тут же заметил, что «некоторые нормы в законе так выписаны», что, в принципе, наказание штрафом вполне может состояться.
«Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России», – заявил глава государства.
Он призвал больше не поднимать вопрос с языком, а также смириться с тем фактом, что на Украине только один язык признан государственным – украинский, его и нужно всячески развивать, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что в Турции стало обязательным изучение русского языка.