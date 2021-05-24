В Турции стало обязательным изучение русского языка

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Русский язык стал обязательным для турецких учебных заведений, которые готовят кадры для туристической отрасли. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, «турки любят русских». Работающим в туристической отрасли недостаточно знание только родного и английского языка, теперь они будут изучать русский язык, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти Турции предложили России возобновить в первую очередь полеты на курорты страны.

Российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан. Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в этих регионах на 50 процентов ниже среднего показателя по Турции. Предлагается на первом этапе начать полеты в эти аэропорты.