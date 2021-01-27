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Власти Испании намерены истребить американских норок

Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 января, 2021 14:33
1 мин
Flickr
Flickr

В Испании на фермах по разведению американских норок, расположенных в провинции Авила, была выявлена вспышка новой коронавирусной инфекции. Теперь придется истребить более одной тысячи животных.

Известно, что правительство автономного сообщества Кастилия-и-Леон уже дало такое поручение. Всего будет убито 1010 норок. К слову, на испанских фермах животные заражаются COVID-19 уже в третий раз, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Швеции власти решили усыпить 17-летнюю Тигрицу Настасью из-за коронавирусных сотрудников зоопарка.

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