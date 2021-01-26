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В Швеции пришлось усыпить тигрицу из-за ковидных сотрудников зоопарка

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 17:48
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 17:48
1 мин
Flickr
Flickr

Новая коронавирусная инфекция добралась до животных, обитающих в зоопарке Швеции. Известно, что COVID-19 заразились разом два льва и тигрица Настасья. Последней было 17 лет, ее пришлось усыпить.

Все началось с того, что тигрица потерял аппетит. Ее состояние быстро ухудшилось, и через пару дней она оказалась в больнице.

Есть подозрение, что животных заразили сотрудники зоопарка. У нескольких человек, которые ухаживали за питомцами, наблюдались симптомы коронавируса, у троих COVID-19 был подтвержден.

«На сегодняшний день в мире зарегистрировано не так уж много случаев, когда инфекция передавалась от кошек к людям», – цитирует государственного эпизоотолога Карла Столя телеканал SVT.

Ранее сообщалось о том, что в Швейцарии коронавирусом заболела домашняя кошка.

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ТЕГИ
коронавирус
животные
Зоопарк
Швеция
тигрица
1 мин
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