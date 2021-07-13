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Люди
Власти Эстонии запретят непривитым учителям работать в школе. В стране острый дефицит кадров
13 июля, 2021 11:51
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Dinendra Haria/Keystone Press Agency
Несмотря на то, что в Эстонии наблюдается острый дефицит учителей, власти «ополчились» против тех из них, кто отказывается делать прививку от коронавируса.
По словам министра образования и науки республики Лийны Керсна, людям, не верящим в науку, нечего делать в образовательных учреждениях. Таким образом непривитым от COVID-19 преподавателям хотят запретить работать в школе.
«Я убеждена, что люди, которые не верят в науку, не должны работать в школе», — цитирует главу ведомства Sputnik Meedia.
Ранее в Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса.
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