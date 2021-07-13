Последствия ЕВРО-2020: власти Петербурга приступили к «закручиванию гаек»
Жители Северной столицы со вторника, 13 июля, вновь вынуждены начать себя ограничивать. Ряд запретов начал действовать в городе из-за коронавирусной инфекции.
Так, в Петербурге теперь нельзя проводить мероприятия, на которых отдыхают свыше 75 человек. Но есть нюанс: ходить в театры, концертные залы, цирк, кино — можно, если затея согласована с комитетом по культуре. Также при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации можно посещать спортивные мероприятия, если организаторы утвердили его с комитетом по физкультуре и спорту. При этом на культурных событиях одновременно могут присутствовать в зале не больше 1,5 тысяч человек, наполняемость цирков сокращена с 75 до 50%.
Кроме того, ограничения появились и на воде. Судам разрешено принимать на борт лишь 50% от общей заполняемости, мероприятия проводить на них запрещено, передаёт Мойка78.
Ранее сообщалось о том, что в Петербурге ритуальные компании «пошли навстречу» петербуржцам.