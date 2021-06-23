Новости – Люди
Люди
Власти Бурятии ограничили гражданам свободу на две недели после заявления Дмитрия Пескова
23 июня, 2021 15:44
1 мин
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России продолжает ухудшаться. Власти Бурятии решили прибегнуть к крайним мерам, чтобы остановить рост заболеваемости, а именно обьявили о тотальном локдауне.
Известно, что режим нерабочих дней будет действовать в регионе в период с 27 июня по 11 июля. В это время в регионе не закроют только аптеки, магазины, жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт, СМИ и ЖКХ, передаёт Znak.com со ссылкой на Оперштаб по борьбе с COVID.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о введении локдауна в России.
Вопрос по теме:
Как вы думаете, какие ещё регионы, по примеру Бурятии, объявят тотальный локдаун из-за высоких темпов заражения COVID-19?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку