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Политика
В Кремле прокомментировали информацию о введении локдауна в России
23 июня, 2021 14:06
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Kremlin Pool/Global Look Press
В официальной резиденции президента России прокомментировали слухи о введении локдауна в стране в связи с ухудшением обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
По словам пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова, пока на федеральном уровне данная ограничительная мера вводиться не будет. Кроме того, регионы тоже не торопятся объявлять строгую изоляцию, несмотря на непростую ситуацию с COVID-19.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что местные власти на местах могут при необходимости прийти к такому решению, передает ТАСС.
Ранее в Москве мэр города Сергей Собянин ужесточил ограничения. В основном, они связаны с посещением заведений общепита.
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