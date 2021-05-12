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Владимиру Путину доложили о 35 тысячах покинувших Омск жителях

Лилия Караева
12 мая, 2021 16:56
1 мин
Лилия Караева
12 мая, 2021 16:56
1 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. Тот доложил главе государства о покинувших Омск.

По словам губернатора, отток населения - «самая главняа проблема для региона». Она длится второе десятилетие.

Бурков привел Путину статистику - за последние три года из города уехали почти 35 тысяч жителей.

На это Путин заявил, что не видит ничего странного: по его мнению, миграция связана с условиями жизни. Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов доложит Путину о катастрофе в экономике из-за решений судов.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Омск
Население
Отток
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