Владимиру Путину доложили о 35 тысячах покинувших Омск жителях

Люди

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. Тот доложил главе государства о покинувших Омск.

По словам губернатора, отток населения - «самая главняа проблема для региона». Она длится второе десятилетие.

Бурков привел Путину статистику - за последние три года из города уехали почти 35 тысяч жителей.

На это Путин заявил, что не видит ничего странного: по его мнению, миграция связана с условиями жизни. Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов доложит Путину о катастрофе в экономике из-за решений судов.