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Владимиру Путину доложили о 35 тысячах покинувших Омск жителях
12 мая, 2021 16:56
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым. Тот доложил главе государства о покинувших Омск.
По словам губернатора, отток населения - «самая главняа проблема для региона». Она длится второе десятилетие.
Бурков привел Путину статистику - за последние три года из города уехали почти 35 тысяч жителей.
На это Путин заявил, что не видит ничего странного: по его мнению, миграция связана с условиями жизни. Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов доложит Путину о катастрофе в экономике из-за решений судов.
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