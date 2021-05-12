Путина решили предупредить о «катастрофической» ситуации в экономике из-за решений судов

Экономика

Решения судов в делах против бизнеса могут привести к катастрофической ситуации в сфере предпринимательства и отразиться на всей экономике. Об этом главе России Владимиру Путину решил рассказать уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Омбудсмен заявил, что правоприменение в делах против компаний по поводу недвижимости кишит манипуляцими. Как результат - бизнесмены лишаются дорогих активов.

Титов указал, что суды пренебрегают общим правилом исковой давности, который составляет три года. Местные администрации добиваются отмены этого срока.

Есть проблемы с квалификацией зданий, построенных до 1995 года, которые начали сносить как самовольные постройки. Ранее Фемида поддерживала аргументы о невозможности применять это понятие к зданиям, возведенным до 1995 года. В последнее время от данной позиции отступили.

Еще одна проблема - кадастровая стоимость, которая остается необоснованной, и бизнес вынужден платить неподъемные налоги, пишет РБК. Титов доложит Путину о ситуации в конце мая.