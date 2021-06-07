Жириновский возмутился идеей Китая о женщинах как «производителей человекоединиц»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях, чтобы рост населения на Земле остановился.
По мнению Жириновского, в семье должно быть только по одному ребенку. Это поможет приостановить рост населения Земли и все будут жить хорошо.
Он напомнил про Китай, где семьям разрешили иметь трех детей и обвинил власти страны в том, что женщин практически намерены использовать как «производителя человекоединиц».
Если Китай и другие страны с огромным населением продолжат стимулирование рождаемости, то в скором времени на Земле будет жить 10 млрд человек. Политик спрашивает: «что мы будем с ними делать?». Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров?». По словам Жириновского, люди по всему миру будут голодать. Начнутся масштабные воины за ресурсы. Планета будет задыхаться из-за вредных выбросов в атмосферу.
Зато, если же в семьях будет по одному ребенку, на Земле останется 1 млрд или 500 млн человек. Тогда эти люди «будут жить хорошо», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Владимир Жириновский призвал навсегда отказаться от «дурацкой привычки».