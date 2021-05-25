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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал навсегда отказаться от «дурацкой привычки».

В связи с пандемией коронавируса он призвал россиян соблюдать санитарные меры предосторожности и навсегда отказаться от «дурацкой привычки» пожимать друг другу руки.

Причем, по мнению Жириновского, пандемия будет всегда: когда отступит коронавирус, появится что-то другое, пишет «РИА Новости».

Владимир Жириновский высказался о Маниже и «конкурсе неформалов» - «Евровидении».