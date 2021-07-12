Владимир Жириновский решил «перепробовать» все вакцины против коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что ревакцинировался от коронавируса. Это был уже четвертый укол.
Жириновский отметил, что несмотря на то, что первый раз он привился «Спутником V», ревакцинацию он сделал препаратом от центра им. Чумакова «Ковивак».
Политик в своем Telegram-канале пояснил, что первый раз он вакцинировался в сентябре 2020 года, однако уровень антител постепенно снижается и он решил усилить защиту организма.
Эффективность «ЭпиВакКороны» вызывает сомнения. Об этом в интервью «Русской планете» заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Он также рассказал, как победить коронавирус, почему «Спутник» эффективен против новых штаммов и препаратной войне с другими странами.