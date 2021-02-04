Общество

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский высказался по поводу самообороны жителей РФ. По его мнению, необходимо наделить россиян правом защищаться с помощью оружия. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Жириновский подметил, что в странах, где огнестрельное оружие разрешено использовать на законодательном уровне, количество нападений на граждан сокращается на треть.

«Получается, криминал вооружён, а граждане безоружны. Пора пересмотреть законы о самообороне и ношении оружия», – написал он.

Также лидер ЛДПР подчеркнул, что зачастую в России в тюрьму попадают не нападавшие, а пострадавшие, потому что закон о самообороне в стране почти не работает.

Ранее сообщалось о том, что в Штатах начнут продавать замаскированные под обычные бытовые предметы оружия КГБ СССР.